Lutto improvviso a Palau, addio un finanziere di soli 34 anni

Un finanziere ha perso la vita a Palau

“Nel pomeriggio è venuto a mancare un giovane finanziere di stanza a Palau, Roberto Covino di anni 34″, annuncia il parroco. È stato don paolo Pala a comunicare la tragedia ai suoi compaesani. “La salma è ospitata presso la chiesa del Redentore che aprirà domani mattina alle 8.00 per la preghiera ed il cordoglio”.

“Ai Genitori, alla Fidanzata, a tutti i Familiari e alla Guardia di Finanza, in modo particolare i Colleghi della Tenenza di Palau – scrive don Paolo, vadano le nostre più affettuose condoglianze e la nostra umana e cristiana vicinanza in questa drammatica circostanza. Il feretro partirà domani sera da Palau alla volta di Napoli ove saranno celebrate le esequie. Il Signore accolga l’anima di Roberto nella Sua pace”.

