La nuova ordinanza della Regione.

Si torna a viaggiare regolarmente in Sardegna con treni, bus e traghetti. Una buona notizia per i pendolari e per i turisti, che stanno iniziando ad arrivare. Con l’ordinanza numero 28 la Regione ha ripristinato tutti i collegamenti interni, eliminando tutte le limitazioni previste durante l’emergenza epidemiologica Covid-19.

In particolare, è stata ripristinata su tutto il territorio regionale la programmazione ordinaria dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale su gomma, ad esclusione di quelli scolastici.

Per il trasporto pubblico locale ferroviario è prorogato fino al 12 giugno l’orario dei servizi attualmente in vigore, mentre dal 13 giugno è ripristinata la programmazione ordinaria estiva. Ripristinati anche i collegamenti con le isole di San Pietro, La Maddalena e Asinara e anche per Bonifacio da Santa Teresa Gallura, in conformità alle disposizioni nazionali e a quelle del governo francese.

(Visited 44 times, 48 visits today)