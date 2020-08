L’incidente nel porto di Arbatax.

Nessun ferito, nessun danno alla chiglia e sversamento di carburante in mare, ma tanta paura, ieri pomeriggio, a Arbatax per l’incidente avvenuto alla nave della Tirrenia, Bithia. Il traghetto, proveniente da Genova, è finito contro la banchina durante la manovra d’ingresso nel porto, a causa delle forti raffiche di maestrale.

La nave è finita contro le barriere di protezione, strusciando per diversi metri. Fortunatamente nessun danno. E così dopo le verifiche sullo scafo, la Bithia è potuta ripartire in serata, ma saltando lo scalo previsto per Olbia. Per i passeggeri che attendevano la nave è stata prevista una soluzione alternativa.

(Visited 122 times, 122 visits today)