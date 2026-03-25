Muore a 28 anni cadendo da un traliccio a Santa Teresa Gallura

Santa Teresa Gallura si sveglia nel lutto per la morte di un 28enne che stanotte ha perso la vita cadendo da un traliccio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del posto il ragazzo avrebbe deciso di arrampicarsi su un pilone dell’Enel, ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

Mentre era impegnato nella salita la struttura non avrebbe retto il suo peso e il traliccio è crollato. Per il 28enne non c’è stato niente da fare e, su disposizione del pm di turno, la salma è stata restituita alla famiglia. I carabinieri di Santa Teresa stanno cercando di ricostruire tutti i dettagli di questa tragedia. Secondo una prima ricostruzione il giovane si potrebbe essere arrampicato sul traliccio per commettere un furto, ma la sua azione si è conclusa nel peggiore dei modi.

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