Buddusò, iniziati i lavori nella palestra della scuola media

I lavori nella palestra della scuola media di Buddusò.

Sono stati avviati gli interventi destinati a portare a termine la palestra adiacente alla scuola media di Buddusò, struttura che in passato era già stata interessata da lavori di ampliamento e riqualificazione. La comunicazione è stata rivolta alla cittadinanza per informare sull’inizio delle operazioni, che puntano a completare e rendere pienamente fruibile l’impianto.

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Il progetto comprende una serie di azioni mirate che interesseranno sia l’esterno sia l’interno dell’edificio. È previsto un miglioramento dell’aspetto esteriore, insieme alla sistemazione delle aree circostanti, con interventi specifici sull’illuminazione, sulla gestione delle acque meteoriche e sulla pavimentazione di alcune superfici. Parallelamente si procederà con l’adeguamento degli spazi interni, attraverso la realizzazione di controsoffitti nelle zone dedicate agli spogliatoi, ai servizi igienici, all’ingresso e al deposito delle attrezzature. A ciò si aggiunge il potenziamento dell’impianto di illuminazione mediante l’installazione di nuovi punti luce.

L’obiettivo indicato è quello di rendere la struttura più funzionale, sicura e accogliente, nel rispetto delle normative vigenti, così da trasformarla in un punto di riferimento per l’intera comunità. La palestra sarà infatti utilizzata non solo per le attività scolastiche, ma anche dalle associazioni sportive locali, offrendo uno spazio adeguato per diverse discipline e iniziative.

Particolare attenzione viene riservata alla promozione dello sport tra i più giovani, anche attraverso l’organizzazione di eventi, tornei e giornate dedicate, con l’intento di incentivare la partecipazione e favorire momenti di socializzazione. L’intervento è stato reso possibile grazie alle risorse del Progetto di Sviluppo Territoriale “Monte Acuto – Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna“, inserito nella programmazione finanziata dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.

L’atto aggiuntivo sottoscritto nel 2023 ha permesso il finanziamento di tre interventi nel territorio. Il completamento della palestra rappresenta il secondo progetto realizzato, successivo alla riqualificazione del campo sportivo “Borucca”, mentre un terzo intervento, la cui partenza è prevista a breve, riguarderà la ristrutturazione del Centro di aggregazione sociale.

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