Il trapper Elia17baby resta in carcere, chiesto il rito abbreviato

Il trapper Elia17baby resta in carcere.

La richiesta dei difensori del cantante Elia Di Genova, conosciuto come Elia17baby, di revocare o attenuare la sua misura cautelare è stata respinta dal giudice del Tribunale di Tempio. Di Genova è stato incarcerato a Bancali da 7 mesi e accusato di tentato omicidio per aver ferito con un fendente alla schiena il 35enne sassarese Fabio Piu, il quale ancora non sa se potrà recuperare completamente l’autonomia nella deambulazione.

L’udienza del giudizio immediato è stata rimandata a causa della richiesta delle difese di un rito alternativo, mentre il processo abbreviato inizierà il 28 marzo. Il pubblico ministero sostiene che la condotta di Di Genova non ha spiegazioni plausibili, e l’avvocato Jacopo Merlini, rappresentante di Piu, ha confermato la sua costituzione di parte civile nella prossima udienza davanti al giudice.

