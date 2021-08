Il trasferimento della pm Bassani dalla procura di Tempio.

E’ stata trasferita dalla procura di Tempio la pm Laura Bassani, nel corso dell’inchiesta sul presunto stupro di gruppo avvenuto due anni fa in Costa Smeralda, quella per cui è accusato Ciro Grillo, figlio del leader pentastellato.

La pm, che stava coordinando con il procuratore Giorgio Capasso le indagini sulle presunte violenze sessuali, andrà alla procura dei Minori di Sassari. Non è chiaro, quindi, come sarà sostituita la pm Bassani. Pare che le udienze andranno ora redistribuite tra i pochi magistrati rimasti in servizio. Infatti, nell’udienza preliminare, il procuratore dovrà presentarsi da solo in aula, davanti al gup Caterina Interlandi.

Entro quest’anno il gup dovrà decidere se rinviare a giudizio i 4 giovani, come aveva chiesto la Procura. Dunque, l’inchiesta rischia di allungarsi ancora e favorire la difesa, a causa della carenza di organico e una serie di udienze importanti. La pm aveva in mano, infatti, anche un’altra inchiesta importante, ovvero quella della movida nelle discoteche del 2020 che avrebbe causato i focolai di covid. Il decreto ministeriale di trasferimento della pm Laura Bassani era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio scorso e comunicato alla Procura di Tempio Pausania il 3 agosto.

