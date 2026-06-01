Trasporti a Olbia: riapre San Simplicio, nuovi bus e treni estivi

Potenziati i trasporti a Olbia.

I collegamenti estivi per Golfo Aranci e la riapertura della stazione di Olbia San Simplicio debuttano in concomitanza con lo spostamento del capolinea dei bus Arst presso lo scalo ferroviario di Olbia Terranova. Lo smantellamento della precedente e disagevole sosta di via Vittorio Veneto segna il completamento di un nodo di interscambio volto a integrare il trasporto su gomma e quello su rotaia, agevolando le coincidenze anche nella prospettiva di un futuro collegamento con l’aeroporto. L’area, riqualificata da Rete Ferroviaria Italiana, ospita ora i mezzi pubblici in uno spazio più idoneo rispetto al passato.

Contestualmente, la storica stazione cittadina, oggetto di un ampio piano di ristrutturazione da oltre undici milioni di euro che si concluderà nel 2027, torna parzialmente operativa su 2 binari dopo una sospensione di 4 mesi. La riattivazione delle infrastrutture coincide con il potenziamento dell’offerta ferroviaria stagionale verso il litorale gallurese. Fino alla fine di settembre, infatti, sono previste diciotto corse giornaliere dirette a Golfo Aranci e alle principali località balneari limitrofe, a cui si aggiungeranno, a metà mese, ulteriori servizi intermodali verso le spiagge locali, strutturati per rispondere al flusso di residenti e turisti.

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