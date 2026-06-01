Palau, bollino parcheggi residenti: stop alle domande

Il bollino parcheggi per residenti a Palau.

A Palau è stato fissato al 6 giugno il termine per la presentazione delle domande relative al rilascio del bollino per i parcheggi residenti destinato alla stagione 2026, con riferimento agli stalli contrassegnati dalle strisce gialle. La scadenza è stata indicata come definitiva per tutte le richieste che dovranno essere inoltrate entro la data stabilita dagli uffici competenti. Dopo il termine fissato non sarà più possibile presentare nuove domande, mentre saranno consentite soltanto eventuali integrazioni che verranno richieste dall’amministrazione comunale o aggiornamenti legati alla fase istruttoria delle pratiche già avviate, nel corso delle verifiche documentali previste dalla procedura.

Nei giorni successivi alla scadenza, gli uffici comunali procederanno con l’analisi delle domande ricevute e con la verifica dei requisiti necessari per l’ottenimento del contrassegno. Le attività includeranno anche i controlli sui veicoli indicati nelle richieste presentate dai residenti. Una volta completata la fase istruttoria, sarà avviato il procedimento per il rilascio dei permessi, destinato ai soggetti che risulteranno in possesso delle condizioni previste dal regolamento comunale e dalle disposizioni applicative per la gestione dei parcheggi riservati.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui