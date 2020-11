L’inchiesta si chiude con la prescrizione.

A distanza di 9 anni arriva la prescrizione ad assolvere gli imputati coinvolti nel processo per presunti favori ai vip in arrivo con i voli privati alla dogana dell’aeroporto di Olbia.

Come riporta l’Unione Sarda, secondo l’accusa i alcune persone famose e importanti ottenevano una corsia preferenziale e un trattamento di favore in dogana. Le accuse più gravi erano comunque già cadute, mentre ora con la prescrizione sono stati cancellati anche le altre accuse ancora in piedi.

