Travolto a Baja Sardinia vicino alla sua Ferrari, muore 62enne

Morto l’uomo investito a Baja Sardinia.

Non ce l’ha fatta il 62enne investito ieri mattina lungo la strada provinciale 59 bis, nei pressi di Baja Sardinia e Cannigione. L’uomo era stato soccorso in condizioni critiche e trasferito in elicottero all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari a causa di un grave trauma cranico, ma è deceduto oggi a seguito delle ferite riportate.

Secondo quanto ricostruito, la vittima era appena uscita dalla propria vettura in avaria, una Ferrari, quando è stato travolto da un’auto in transito. Al volante del mezzo un uomo di oltre 80 anni che, dopo l’incidente, si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.

I carabinieri della stazione di Arzachena lo hanno successivamente rintracciato presso la sua abitazione. Non si esclude che il conducente, in stato di shock, non si sia reso conto dell’accaduto o che si sia allontanato sopraffatto dalla paura.

