Si ferma con la Ferrari e viene travolto da un pirata della strada: ferito grave a Baja Sardinia

Travolto vicino alla sua Ferrari sulla strada per Baja Sardinia, è grave ma l’investitore non si è fermato

Era fermo con la sua Ferrari a bordo strada vicino a Baja Sardinia quando un’auto lo ha travolto e non si è fermata: è grave. L’uomo è stato sbalzato via, davanti agli occhi della moglie, ed è stato soccorso dagli automobilisti di passaggio. Dopo un volo di alcuni metri ha battuto la testa e le su condizioni sono molto gravi. L’investitore non avrebbe accennato alla frenata e dopo l’impatto avrebbe proseguito per la sua strada. Non si è fermato a soccorrere il ferito perché potrebbe non essersene accorto. Ci hanno pensato i carabinieri a rintracciarlo poco dopo, si tratta di un anziano.

Secondo una prima ricostruzione il conducente della Ferrari si era fermato l’auto fuori dalla carreggiata e aveva il cofano aperto. Mentre si trovava lì, forse per occuparsi di un guasto meccanico, è arrivata l’utilitaria che lo ha colpito. La caduta è stata violenta con la moglie dell’uomo che ha assistito alla scena. Il primo soccorritore ha subito chiamato il 118. Sul posto stava intervenendo l’elisoccorso, ma non ci sarebbe stato un punto vicino dove atterrare e il ferito è stato preso in carico da un’ambulanza. La botta è stata violenta e le sue condizioni sono gravi.

