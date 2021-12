Gli orari invernali e le promozioni sui treni della Gallura

Creare un nuovo modello di mobilità collettiva e integrata sempre più sicura e sostenibile, invitando le persone a preferire i treni per gli spostamenti di lavoro o studio, ma anche per favorire la ripartenza del turismo natalizio e invernale, soprattutto in una regione dalla forte vocazione turistica come la Sardegna.

Questi gli obiettivi che Trenitalia intende perseguire con le novità introdotte con l’orario invernale 2021-2022, in vigore da domenica 12 dicembre fino al 12 giugno 2022. Trenitalia conferma così il proprio impegno per contribuire a dare nuovo impulso alla crescita del Paese rinnovando il modello della mobilità integrata e collettiva per renderla ancora più sicura e sostenibile.

Sono diverse le opportunità promozionali a supporto del turismo, anche low-cost, a bordo del Regionale di Trenitalia: dall’ Italia in tour – 3 o 5 giorni di viaggi illimitati – a Weekend Insieme – a 22 euro tutti i treni regionali per qualsiasi destinazione -, dalla Junior Weekend – viaggi gratis per i ragazzi fino a 15 anni il sabato e la domenica se accompagnati da un adulto – alla Promo 50%, che permette di acquistare un biglietto di corsa semplice digitale a metà prezzo. Promozioni anche per chi è già un abbonato ai treni regionali: con Viaggia con me un abbonato viaggia gratuitamente ovunque se in compagnia di un amico fornito di regolare ticket.

E da febbraio sul sito trenitalia.com e su App Trenitalia sarà possibile acquistare un nuovo speciale Pass per viaggiare illimitatamente in nell’intera Regione per un mese, pensato per coloro che si spostano quotidianamente per lavoro o affari verso destinazioni sempre diverse, o per chi voglia, nel proprio tempo libero viaggiare alla scoperta delle meraviglie nella propria regione.

Chi sceglie invece di imbarcarsi per una crociera o di visitare una Capitale europea, può lasciare a casa la propria auto scegliendo il treno o i collegamenti treno+bus per raggiungere aeroporti e porti della Sardegna: collegamenti diretti per l’aeroporto Cagliari Elmas e i porti Golfo Aranci e Cagliari, con la soluzione integrata treno+bus è possibile invece raggiungere l’aeroporto di Olbia.

Trenitalia non abbassa la guardia sulla sicurezza sanitaria. Infatti a bordo dei treni regionali, le persone possono viaggiare in completa sicurezza, grazie alla presenza, su tutta la flotta, di dispenser per l’erogazione di gel disinfettante Amuchina, alla differenziazione delle porte di entrata e di uscita dei treni e a tutte le misure di profilassi già adottate. La costante e approfondita attività di sanificazione dei convogli, mantenuta ai livelli di piena pandemia, ha consentito a Trenitalia di essere la prima impresa ferroviaria al mondo a ottenere la Biosafety Trust Certification dalla società di certificazione internazionale RINA per modello di prevenzione e controllo delle infezioni da agenti biologici.