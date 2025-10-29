Sopraelevata di Olbia addio, al via la progettazione del tunnel

La progettazione del tunnel sulla sopraelevata di Olbia.

Il Comune di Olbia ha ricevuto i primi 3,3 milioni di euro stanziati dalla Regione Sardegna, destinati alla progettazione della ristrutturazione della strada statale 125-Golfo di Olbia. Al centro dell’intervento ci sarà la demolizione della sopraelevata sud, presente da oltre mezzo secolo, sostituita da un tunnel sottomarino in continuità con quello inaugurato nel 2003. La proposta, sostenuta con decisione dal sindaco Settimo Nizzi, approderà per la prima volta in consiglio comunale il 4 novembre, durante la riunione convocata dal presidente Marzio Altana.

L’obiettivo del progetto è duplice: migliorare la viabilità, creando un collegamento a quattro corsie dalla Olbia-Sassari fino al porto, e valorizzare il panorama urbano liberando l’insenatura di via Redipuglia dal cemento della sopraelevata. La zona, già interessata da importanti interventi di riqualificazione come il nuovo lungomare e il parco sul mare previsto dal Piano Iti, sarà al centro di un progetto che unisce funzionalità e estetica.

L’opera, ispirata a infrastrutture simili in città come Amburgo e Copenaghen, punta a diventare un simbolo della capacità di Olbia di reinventarsi come città moderna e attenta all’ambiente. La realizzazione richiederà finanziamenti complessivi stimati intorno ai 100 milioni, ma la fase di progettazione segna il primo passo concreto verso questa ambiziosa trasformazione.

