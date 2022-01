Punto Net Formazione: corsi per grafici, appassionati del web e molto altro

Il mondo del lavoro è in fermento: non si tratta di una vera e propria crisi e di mancanza di posti ma di una evoluzione. Le mansioni di un tempo sono cambiate, evolute o state sostituite da nuove tipologie di attività che hanno a che fare con il mondo web e digitale. Sviluppatori, copywriter, content editor, grafici sono solo alcuni dei professionisti più richiesti del momento: a svelarlo è Punto Net Formazione, portale specializzato in corsi per grafici e appassionati del web in cui viene fornito un percorso di studi verticalizzato su diverse tematiche per iniziare a lavorare subito nel mondo digital.

Le figure del mondo digital più richieste

Si parla frequentemente di crisi del lavoro ma in realtà ci sono figure sempre più richieste e per cui è importante essere formati se si vuole iniziare da subito a lavorare. La pandemia ha sicuramente rivoluzionato il settore: dopo i primi lockdown moltissime persone hanno cambiato le proprie abitudini d’acquisto dimostrando sempre più interesse per il mondo degli shop online. Per questo motivo il settore del lavoro ha rivelato che nei prossimi anni serviranno circa 2,5 milioni di persone che saranno impiegate nel mondo web e nelle professioni che vi ruotano attorno.

Tra le prime figure ci sono gli esperti di social: social media manager, social media marketer ma anche content creator sono tra i più richiesti. Non basta postare sui social ma serve creatività, strategia, competenza pubblicitaria e ovviamente capacità comunicativa per poter sfruttare al massimo questa tipologia di piattaforma. Segue poi l’e-commerce specialist: lo shop online è diventato un must, tantissime le attività che si sono lanciate in questa avventura. Saper realizzare piccoli e-commerce o grandi siti web con shop online può essere la chiave di svolta della propria carriera. Anche il SEO specialist si fa notare ed è sempre più richiesto: avere un sito web non permette di essere competitivi, ma con al proprio fianco uno specialista SEO il cliente sa di poter raggiungere risultati importanti sui motori di ricerca andando a sfruttare le parole chiave giuste. Seguono tra le figure più richieste sviluppatori, content manager, designer e grafici ma anche digital marketer, copywriter e content editor.

Come formarsi per il mondo digital: perché scegliere le modalità e-learning

Se desideri formarti per il mondo digital ti consigliamo di mettere da parte l’università e scegliere invece corsi specializzati e verticali. Niente contro la laurea chiaramente ma i tempi degli studi italiani sono lunghi e spesso, soprattutto in un settore come quello del web, si arriva a concludere il ciclo di studi che quello che si è imparato è già obsoleto. Prediligere invece corsi di formazione verticalizzati permette di entrare subito nel mondo del lavoro con una preparazione attuale e specifica. Tra le tante modalità di studio di tendenza e in linea con l’evoluzione del mercato c’è l’e-learning: Punto Net Formazione offre corsi sia in presenza che da remoto e sostiene fortemente questa tipologia di modalità di studio di cui si conoscono molti vantaggi. Per prima cosa è più economico: infatti non è necessario pagare mezzi o auto per spostarsi, il secondo motivo per cui gli studenti amano questa modalità è l’elasticità: possibilità di ascoltare con grande libertà le lezioni anche in orari più congeniali, poterle riascoltare per approfondire e ovviamente avere possibilità di seguire i corsi da ovunque sono solo alcuni dei motivi per cui l’e-learning sta spopolando.

Punto Net Formazione: il portale specializzato per acquistare corsi e acquisire competenze

Se desideri dare una scossa al tuo CV e fare in modo di essere richiamato grazie alle competenze attuali acquisite ti consigliamo di dare un’occhiata all’offerta formativa proposta da Punto Net Formazione: si tratta di un portale specializzato che offre tantissimi corsi legati al mondo web e non solo. Ogni corso ha una pagina approfondita di spiegazione in cui è possibile anche leggere il programma completo.