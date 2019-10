Il progetto “Sardina on the road”.

La troupe della televisione cinese dello Zhejiang è sbarcata in Gallura, per visitare gli angoli più belli della nostra terra e promuovere il territorio in Cina. Verranno effettuate le riprese, dal 10 al 13 ottobre, nelle zone di Olbia, San Teodoro e una buona parte della Costa Smeralda.

Queste riprese fanno parte di un progetto dal nome “Sardinia on the road”, si tratta di promozione del nostro territorio grazie a una delle maggiori tv cinese. Sarà un documentario di circa 70 minuti e andrà in onda di sabato. Le riprese non riguarderanno solo la Gallura ma anche anche Bosa, Alghero e Siniscola.

L’obiettivo è quello di far conoscere la nostra terra al grande pubblico cinese, in tutte le sue sfaccettature e incentivare le visite turistiche, anche quelle di pochi giorni. Dalle caratteristiche del territorio a quelle gastronomiche, dalla pesca all’agricoltura e al patrimonio storico e tanto altro.

