Trova un borsellino con 300 euro dentro.

Da Cagliari arriva una storia a lieto fine. È la storia di un ambulante senegalese di 41 anni che ha trovato un portafoglio per strada e che non ci ha pensato due volte prima di rivolgersi ai carabinieri per tentare di rintracciare il proprietario che lo aveva perduto. Il borsellino contenente trecento euro era stato smarrito da una ragazza di 18 anni di Cagliari.

Come riferisce il quotidiano L’Unione Sarda, la ragazza con la sua famiglia ha quindi ringraziato gli agenti e soprattutto l’uomo artefice del recupero del suo portafoglio che con la sua onestà ha difatti salvato i suoi risparmi. Una storia che merita attenzione in un un momento in cui la parola immigrazione fa paura a molti, fa bene venire a conoscenza di bei gesti da parte di un ambulante senegalese.

