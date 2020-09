Il controllo della polizia di Olbia.

Continua incessantemente l’attività della Polizia di Stato volta alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare negli scorsi giorni, personale del commissariato di Olbia ha tratto in arresto un 26enne e denunciato in stato di libertà un 31enne, entrambi olbiesi, per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel corso dell’attività, il personale del Commissariato ha proceduto al controllo di un ragazzo 26enne che a seguito della perquisizione nella propria abitazione è stato trovato in possesso di circa 5 chili di marijuana, 15 piantine, pronte alla raccolta e diverse migliaia di semi dello stesso vegetale.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’autorità giudiziaria di Tempio Pausania. E’ stato inoltre denunciato un 31enne, sorpreso con 40 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento.

