Uomo disperso nelle campagne.

Piero Ferreli, l’allevatore di 75 anni che si è allontanato ieri mattina nelle campagne di Arzana è stato trovato morto questa mattina. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna in collaborazione con i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti del Corpo Forestale e volontari lo hanno trovato in località Scassè, tra Desulo e Aritzo. Inoltre per la ricerca dell’uomo è stato utilizzato un elicottero dei vigili del fuoco dotato di una telecamera. Le ricerche sono partite subito ieri mattina, una volta che era stato lanciato l’allarme da alcuni conoscenti. Ma a nulla sono servite le ricerche, l’uomo è stato trovato senza vita.

