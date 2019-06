Trovato con delle munizioni durante un controllo: denunciato

Si tratta di un 25enne.

La compagnia carabinieri di Siniscola hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio dispiegando diverse pattuglie a vigilanza delle maggiori vie di comunicazione.

Durante il servizio i carabinieri di Siniscola hanno proceduto al controllo veicolare e personale di un 25enne. Durante l’operazione sono state rinvenute alcune munizioni di cui il giovane non ha giustificato la provenienza. Per tale motivo, il 25enne, è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni

