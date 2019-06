Lavori in corso.

A partire dal 12 giugno sono previsti dei cambiamenti nella viabilità e nella sosta nelle vie Barbagia, Baronia, dell’Unità D’Italia, Sarcidano e via Anglona a Olbia. I lavori riguardano la realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche.

Si prevede la chiusura di entrambi i sensi di marcia in via dell’Unità D’Italia, in particolare nel tratto che da via Vittorio Veneto va sino alla rotonda dell’Artiglieria. Il Comune di Olbia con l’impresa che seguirà i lavori si occuperanno, in questi giorni, di posizionare tutti cartelli con le apposite informazioni per gli utenti, per evitare disguidi.

