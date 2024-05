La truffa della card per viaggiare gratis per un anno sui bus di Olbia

La truffa che riguarda l’Aspo di Olbia.

Si è diffusa su Facebook una pagina che promette una Card Aspo gratuita. Tuttavia, si tratta di una truffa e il consiglio è quello di non cliccare sui link proposti. L’azienda, nota come Aspo, smentisce categoricamente qualsiasi associazione con questa iniziativa ingannevole. La pagina non è affiliata all’azienda e le informazioni fornite sono false.

Per acquistare i titoli di viaggio, verificare le tariffe e gli orari dei trasporti pubblici, si invitano gli utenti a utilizzare esclusivamente i canali ufficiali dell’Aspo. Questi includono il sito web ufficiale (https://www.aspo.it/orari-tariffe-rivendite), la pagina Facebook ufficiale (AspOlbia) e l’applicazione mobile ufficiale (https://www.aspo.it/download-app/).

L’azienda ribadisce l’importanza di prestare attenzione alle fonti attendibili e di non cadere vittima di frodi online. La sicurezza e la trasparenza sono prioritari per l’Aspo e si lavora costantemente per garantire un servizio affidabile e di qualità agli utenti dei trasporti pubblici nella zona gallurese.

