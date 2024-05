Rifiuti con vista panoramica sotto la nuova scritta di Palau

La discarica nel belvedere di Palau.

Barragge, celebre per il suo incantevole belvedere su Palau, è diventata anche una triste testimonianza della problematica dei rifiuti. Non solo uno spettacolo naturale mozzafiato, ma anche una discarica a cielo aperto.

In soli 10 minuti, una volontaria ecologista ha raccolto una quantità significativa di rifiuti: bottiglie di plastica, lattine, contenitori di affettati, yogurt e molto altro ancora. La presenza di un cestino potrebbe sembrare una soluzione semplice, ma spesso si trova pieno o addirittura assente. Di fronte a questa mancanza di alternative, molti automobilisti optano per lo smaltimento improvvisato, contribuendo al degrado ambientale. L’isola ecologica più vicina si trova nella zona industriale, nei pressi del market Md, offrendo una soluzione per lo smaltimento corretto dei rifiuti.

“C’è chi butta e c’è chi raccoglie, io sto sempre dalla parte di chi raccoglie e non butta – afferma l’ecologista -. Due mani non fanno la differenza, ma sicuramente danno un buon esempio a chi vuole osservare e rispettare l’ambiente circostante. Ricordiamo sempre che l’ambiente non è esterno a noi, noi ne facciamo parte e dovremmo esserne i protettori”.

