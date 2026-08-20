Affitta una casa a Golfo Aranci ma non esiste: ennesima truffa in Gallura

Ennesima truffa contro i turisti in Gallura, il caso a Golfo Aranci.

Con l’estate l’attenzione verso le truffe in Gallura è altissima. Un altro caso è accaduto in questi giorni a Golfo Aranci, turbando la tranquillità dei vacanzieri che cercano di trascorrere le meritate vacanze in Sardegna. Un turista ha raccontato tramite i social di aver subito un raggiro, scoprendo poi che la casa non esiste. Un’esperienza che lascia l’amaro in bocca, anche perché la vittima è stata privata dei risparmi messi da parte per la sua desiderata vacanza nell’Isola.

Cosa è succsso.

Secondo il racconto del turista sul gruppo “Sardegna Vacanze Affitto”, dopo il bonifico per la caparra il truffatore è scomparso nel nulla. Il malcapitato era stato agganciato con un annuncio che conteneva le foto di una casa rubate online. “Ogni tanto viene bloccata. Cambia nome”, ha raccontato il turista sui social che aveva contattato un inserzionista che proponeva una casa in via Giovanni Da Verrazzano 12. ”L’esterno della casa è reale mentre invece l’interno è di una casa vacanze di Polignano a Mare. Stesse foto usate per diversi annunci su diverse località. Vi metto tutte le foto. Non fate mai bonifici e mai istantaneo che non è stornabile”, ha avvisato la persona truffata, che ha sporto subito denuncia.