Olbia, nuova scazzottata in via Fiume: intervengono polizia e carabinieri

La rissa in via Fiume d’Italia a Olbia.

In via Fiume d’Italia, a Olbia, si è scatenata l’ennesima rissa che ha riacceso la paura nei residenti della strada che è stata recentemente oggetto di una contestata ordinanza. Nonostante il divieto di sosta alle auto, nella via si è scatenato un altro atto di violenza. Nella mattina di oggi, 20 agosto, gli operai dell’Aspo hanno installato la segnaletica che sancisce il divieto di sosta e fermata per un anno. Però i residenti segnalano ancora la presenza di problematiche alla sicurezza, a causa di “brutta gente” che frequenta quella strada del rione.

La scazzottata in via Fiume.

La rissa del 19 agosto scorso ha coinvolto quattro persone che spesso frequentano via Fiume d’Italia, bivaccando sul marciapiedi. La scazzottata, probabilmente a causa di questioni legate alla droga, è stata sedata da due pattuglie della Polizia e una dei Carabinieri, chiamate da un’abitante del quartiere. L’intervento delle forze dell’ordine ha ripristinato l’ordine e permesso l’identificazione dei presenti, portando anche al fermo in commissariato di un individuo per resistenza a pubblico ufficiale. Gli abitanti di via Fiume d’Italia hanno criticato l’ordinanza del Comune di Olbia smentendo l’idea che la rimozione dei parcheggi abbia reso la via più sicura.

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