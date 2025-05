”Regalo 250 bici a chi commenta”: la strana truffa social gira a Olbia

La strana truffa gira a Olbia.

Una strana truffa social gira a Olbia e molti, purtroppo, ci sono cascati. Un post, condiviso da una pagina in un gruppo recita: ”Stiamo regalando 250 biciclette che non possono essere vendute a causa di piccoli graffi e danni”. Il post prosegue con: ”tutti i motori funzionano perfettamente, quindi ne invieremo uno a caso a qualcuno che ha scritto “Grazie”. Prima del 5 maggio 2025”.

In poco tempo diverse persone hanno cominciato a commentare, per non ricevere alcuna risposta dall’autore della pagina. Così qualcuno a Olbia si è lamentato: “Io ho scritto grazie anche in unaltro post ma senza risposta, ero tra i primi 15, a me sembra solo una barzelletta”. Il post, che è stato creato per attirare, è una delle tante pagine purtroppo fasulle che girano sui social e che promettono cose costose in regalo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui