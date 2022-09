Olbia dice addio al geometra Persico, aveva 79 anni

Addio a Tullio Persico.

Olbia dice addio a Tullio Persico, scomparso recentemente, all’età di 79 anni. Geometra in pensione, lascia una moglie e tre figli.

“Tullio era una persona gentile ed educata. Un vero signore e un grande lavoratore, che si è distinto per la sua professionalità”. Lo ricordano con affetto gli amici e gli ex colleghi. Negli anni della sua carriera ha lavorato alla Nuratex, stabilimento che produceva pannelli in legno truciolare, che risiedeva nell’area dove oggi è nata l’Arena Olbia, sede dove si è svolto l’evento del Red Valley.