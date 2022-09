Esposto a Buckingham Palace il necrologio di Nuchis per la Regina Elisabetta

Non solo per i social e per le strade di Tempio: arriva fino a Londra il necrologio degli “amici di Nuchis” per la Regina Elisabetta. Qualcuno s’è preso la briga di stamparlo, proteggerlo dalla pioggia con una busta trasparente ed esporlo a Buckingham Palace. Il saluto gallurese a Elisabetta II è arrivato così fino alla residenza dei reali d’Inghilterra.

Dopo i precedenti per Michael Jackson, Maradona e Filippo, Duca di Edimburgo, i fantomatici “amici di Nuchis” hanno voluto salutare anche la Regina. “Ci piace salutare le personalità importanti”, avevano raccontato a GalluraOggi mentre il manifesto funebre veniva affisso per le strade di Tempio. Nel frattempo, quel messaggio con cui si univano “al dolore dell’amico Carlo” ha varcato il Mediterraneo, l’Europa e pure la Manica per arrivare fino a Londra. Tra le migliaia di fiori e messaggi di cordoglio per la Regina scomparsa ora svetta pure quello gallurese. Vien così lanciata la sfida ai “Fedales orgolesi dell’associazione Madonna dell’Assunta, leva 1986″ che ne hanno fatto stampare un altro per salutare la Regina anche da Orgosolo.