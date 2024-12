Tutti gli eventi di Natale a Olbia e in Gallura

Le iniziative e gli eventi per il Natale a Olbia e in Gallura.

Sarà un Natale ricco di sorprese quello di Olbia e in Gallura. Tantissime gli eventi, dall’accensione dell’albero alla casa di Babbo Natale, dalle attività in biblioteca a diversi spettacoli. E tanto altro per arrivare fino alla festa più dolce dell’anno la befana.



Olbia è pronta a vivere un Natale straordinario, con un calendario ricco di eventi e attività che animeranno la città dal 7 dicembre al 6 gennaio. Il Villaggio di Babbo Natale offrirà un mese di magia e divertimento per grandi e piccoli. Il programma degli eventi



Il Comune di Loiri Porto San Paolo ha organizzato un ricco programma di eventi per le festività natalizie del 2024, con particolare attenzione ai più piccoli. Il dettaglio



Dicembre è il mese della magia e della tradizione a Luogosanto. Non perdete le attività organizzate per vivere insieme la bellezza delle festività natalizie nel cuore del nostro paese. Ecco il programma

Continuano gli eventi

L’Amministrazione Comunale, infatti, sta programmando gli eventi natalizi di fine anno, con l’intento di rilanciare il “Natale maddalenino” con un programma articolato in diverse date, dedicato anche alle diverse fasce di età: Natalisola. Il dettaglio



L’Amministrazione Comunale di Calangianus ha presentato il programma “Pasca di Natali Calangianus”, una serie di eventi che accompagneranno la comunità durante le festività natalizie. Il programma



Porto Cervo si prepara a celebrare il Natale 2024 con un ricco calendario di eventi che animeranno il borgo dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. Il dettaglio degòi eventi



Con l’accensione dell’albero e la scintillante parata Disney dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, siamo entrati nel vivo delle festività natalizie a Palau. Il programma



Appuntamento magico a Golfo Aranci con il Concerto di Natale fra centinaia di candele. L’international String Quartet all’interno della nuova e accogliente Tensostruttura in Piazza Cossiga a Golfo Aranci proporrà un emozionante viaggio attraverso la musica classica grazie anche alla luce di centinaia di candele capaci di incantare il pubblico , trasformando lo spazio in un luogo di incanto e meraviglia. Il dettaglio

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui