Follia in un locale di Olbia, cosa è successo.

La notte di venerdì in un locale di via Regina Elena a Olbia si sarebbe verificata una rissa che ha coinvolto alcuni clienti, fortunatamente senza gravi danni per le persone o le cose, ma con un grande spavento per le persone coinvolte.

Secondo le segnalazioni di alcune delle persone coinvolte, la rissa sarebbe nata quando i gestori del locale hanno deciso di negare ulteriori alcolici ad alcuni clienti di origine africana visibilmente ubriachi e pesantemente molesti nei confronti degli altri clienti. Di conseguenza, in un attimo, si è scatenata una rissa a suon di pugni dentro al locale. Dopo la rissa, uno strascico con lancio di tavolini, sedie e mastelli della spazzatura all’esterno dell’esercizio. L’accaduto ha sconvolto la tranquilla serata dei numerosi passanti e dei clienti che si trovavano all’interno e all’esterno di un locale dove non erano mai capitati problemi di questo tipo.

La preoccupazione di clienti e residenti del centro storico.

Le persone che hanno segnalato l’accaduto alla redazione sono tutte persone giovani, che sono rimaste molto spaventate e che rivendicano una maggiore presenza delle forze dell’ordine nel centro storico.

“La compagnia è sempre stata tranquilla – afferma un ragazzo -, non sono mai capitati problemi. Nei locali del centro i clienti sono sempre gli stessi, ci conosciamo, non sono mai capitati episodi di questo genere”. Una delle persone che si trovava all’esterno del locale e ha assistito al lancio di tavoli e mastelli, afferma: “Queste persone passano l’intera giornata a infastidire i passanti tra il passaggio a livello, il Corso, Via Regina Elena, e zone limitrofe. Il giorno dopo erano nuovamente lì davanti. Vogliamo restare anonimi quando segnaliamo, perché temiamo ritorsioni, e abbiamo paura“.

Negare gli alcolici a un cliente ubriaco dovrebbe essere un dovere di ogni esercente, quando il cliente ha evidentemente raggiunto il limite dell’ubriachezza. Che da questo nasca una rissa è un fatto grave, che non deve assolutamente creare un precedente.

Dopo la rissa sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo i fatti alla luce delle segnalazioni ricevute. Dopo gli opportuni accertamenti, procederanno con le eventuali informative all’autorità giudiziaria.

