Addio a Roberto Pani.

Dolore a Olbia per la scomparsa di Roberto Pani. Un ennesimo lutto in città che ha coinvolto una giovane vita, volata via a soli 38 anni. L’uomo è scomparso improvvisamente, lasciando un grande vuoto, sopratutto per la sua prematura dipartita.

Ad annunciare la sua scomparsa la sua famiglia. I funerali di Roberto si terranno mercoledì 7 maggio, alle ore 17, nella chiesa di San Paolo Apostolo, partendo dalla Casa Funeraria La Pax di Braccu, in via Bazzoni Sircana, 13.

