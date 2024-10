Rissa nel centro storico di Olbia, un ferito in via Ferracciu

La violenta rissa nel centro storico di Olbia.

Ieri sera, nel centro storico di Olbia, si è verificata una rissa in via Ferracciu. L’episodio, avvenuto intorno alle 22, ha visto coinvolte diverse persone, culminando con una violenta aggressione in cui un uomo è stato colpito alla testa. Le cause che hanno portato allo scontro non sono ancora del tutto chiare, ma secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, la lite potrebbe essere nata da futili motivi, forse alimentati da un’atmosfera già tesa.

L’uomo ferito, soccorso immediatamente dal personale medico del 118 giunto sul posto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Nonostante la preoccupazione iniziale, i medici hanno rassicurato che le sue condizioni non sarebbero gravi, e dopo gli accertamenti del caso, la vittima ha riportato ferite superficiali che non destano particolari preoccupazioni per la sua salute.

Nel frattempo, gli agenti della polizia locale sono intervenuti rapidamente per ristabilire l’ordine e avviare le indagini. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e cercando di identificare i responsabili della rissa. Alcuni testimoni oculari presenti al momento dello scontro hanno fornito indicazioni su come si sarebbero svolti i fatti. Secondo una prima ipotesi, la lite potrebbe essere scoppiata tra due gruppi di giovani, ma non si esclude che vi siano altre motivazioni. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per fare maggiore chiarezza sull’accaduto e procedere all’individuazione dei coinvolti.

