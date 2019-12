Ubriaco e senza patente investe una 76enne in centro

La donna si trova all’ospedale in prognosi riservata.

E’ ricoverata all’ospedale di San Gavino in prognosi riservata la 76enne che la sera di Natale è stata investita da un 22enne ubriaco e senza patente in una via del centro di Serramanna.

Subito soccorsa dal 118 intervenuto sul posto l’anziana è stata trasportata in ospedale ma non si troverebbe in pericolo di vita. I carabinieri intervenuti hanno subito fermato il giovane che è stato trovato senza patente. inoltre dal successivo alcool test i militari hanno appurato che il 22enne si era messo alla guida anche con un tasso alcolemico ben superiore al limite di legge.

Il giovane dovrà quindi rispondere di guida senza patente e lesioni personali gravi.

