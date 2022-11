L’ultimo saluto di Alà dei Sardi a Francesca Corda.

Si attendono i risultati dell’autopsia per chiarire i motivi della morte di Francesca Corda. La 19enne, lunedì pomeriggio, è stata trovata senza vita in un appartamento a Sassari. Le coinquiline, preoccupate per il fatto che non rispondesse, avevano bussato la porta e poi, dopo aver atteso invano erano entrate nella stanza trovandola senza vita.

Pare che la studentessa non soffrisse di alcuna patologia, per questo ieri è stata eseguita l’autopsia, utile a chiarire il tipo di malore che possa aver ucciso Francesca. Sugli esiti non viene fatto trapelare nulla, ma occorrerà attendere 90 giorni, come da prassi, per conoscere con certezza ciò che ha provocato la morte della ragazza.

I funerali si terranno questo pomeriggio, alle 15:30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino, ad Alà dei Sardi. Ad accompagnarla nell’ultimo viaggio ci saranno la madre Maria Lucia, il padre Lorenzo, il fratello Giovanni, i parenti e i tanti amici.

