Studentessa di Alà dei Sardi morta in appartamento, disposta l’autopsia

Disposta l’autopsia sul corpo di Francesca Corda di Alà dei Sardi.

Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte di Francesca Corda, la 19enne di Alà dei Sardi trovata senza vita, lunedì pomeriggio, in un appartamento a Sassari. La giovane, iscritta al primo anno della facoltà di Lettere, era rientrata da qualche ora in città ed era andata in camera per riposare.

Le coinquiline, preoccupate per il fatto che non rispondesse, hanno bussato la porta e poi, dopo aver atteso invano sono entrate nella stanza trovandola senza vita. Pare che la studentessa non soffrisse di alcuna patologia, per questo è stata disposta l’autopsia utile a chiarire il tipo di malore che possa aver ucciso Francesca.

