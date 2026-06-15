Vasco Rossi a Olbia, 72mila fan per due concerti da record

Il concerto di Vasco Rossi a Olbia.

Si è chiusa con numeri rilevanti e senza criticità l’esperienza dei due concerti di Vasco Rossi a Olbia, che hanno richiamato complessivamente circa 72mila spettatori nell’area della Olbia Arena. A poche ore dalla conclusione degli spettacoli, il palco è stato smontato e l’area è tornata rapidamente alla normalità, con i rifiuti già rimossi nella mattinata successiva. L’organizzazione ha retto all’impatto dell’evento, sostenuta dall’impiego di circa mille addetti legati al tour e dal coordinamento tra Forze dell’Ordine, vigili del fuoco, Polizia locale e volontari. Il deflusso del pubblico si è svolto in tempi rapidi e senza situazioni di rischio.

Il sindaco Settimo Nizzi ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando la collaborazione tra istituzioni, operatori e cittadini. Un bilancio positivo condiviso anche dall’assessore al Turismo e agli Eventi Marco Balata, che ha evidenziato come la città abbia dimostrato di poter ospitare appuntamenti di grande richiamo. L’amministrazione guarda ora alle prospettive future, mentre prosegue l’iter per l’acquisizione dell’area che ha ospitato l’Arena. Intanto, nel calendario estivo restano in programma altri eventi di rilievo, tra cui Notre Dame de Paris, un concerto di Jovanotti e il Red Valley.

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