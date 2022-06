Proclamato il lutto cittadino a Tempio.

La notizia della morte di Mario Decandia ha suscitato grande commozione a Tempio. In occasione dei funerali, che si terranno quest’oggi, il sindaco Gianni Addis ha proclamato il lutto cittadino. Il giovane, nei giorni scorsi, era stato investito dall’auto in corsa della polizia locale spagnola, mentre usciva dal ristorante dove lavorava. Il poliziotto alla guida ha perso il controllo dell’auto e ha travolto il 35enne e due amici che si trovavano con lui in quel momento.

“Testimoniamo la partecipazione del Comune di Tempio, al dolore dei familiari, con la proclamazione del lutto cittadino e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nella giornata oggi, con sospensione delle attività commerciali dalle ore 16 alle 19 in concomitanza con la celebrazione delle esequie”, ha affermato il primo cittadino.