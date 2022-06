L’evento a Golfo Aranci.

Il lungomare di Golfo Aranci si trasforma in una pista di go kart. Il 17 e il 18 giugno la via principale del paese della Gallura ospiterà l’evento sportivo che vedrà sfrecciare piccoli bolidi che potranno essere guidati dai ragazzi che si vogliono avvicinare a questa disciplina sportiva.

La manifestazione sarà gratuita e si terrà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, dove i ragazzi potranno fare un giro sui monoposto, mentre i più piccoli saranno accompagnati dagli adulti sui go kart biposto. L’appuntamento è stato voluto dall’assessore al Commercio e spettacolo, Gianni Prontu, non solo per promuovere lo sport ma anche per inaugurare la stagione degli eventi a Golfo Aranci, in concomitanza con il Figari Film Festival.