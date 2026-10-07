Olbia e Sorso in lutto per Nicola: è scomparso a soli 59 anni

Addio a Nicola Pinna.

Olbia in lutto per la scomparsa di un uomo di soli 59 anni. Nicola Pinna, questo il nome dell’uomo scomparso prematuramente in città, lasciando un grande vuoto. Nicola lascia una compagna Monica Fresu e due figli e un grande vuoto in città e anche a Sorso, città dove era conosciuto. Ad annunciare la sua scomparsa è la famiglia.

Le esequie di Nicola Pinna si terranno giovedì 8 ottobre alle ore 16 presso la Parrocchia di Santa Monica a Sorso. Il corteo funebre partirà alle ore 14:30 circa dalla Casa Funeraria La Pax Braccu, situata in Via Bazzoni Sircana 13/D ad Olbia.

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