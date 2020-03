L’uomo è risultato positivo ai test.

Un nuovo caso positivo al coronavirus è stato registrato all’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania.

Secondo le prime informazioni l’uomo arriverebbe da Nuoro. Sono stati attivati tutti i protocolli per il contenimento del virus e la ricerca di eventuali persone entrate in contatto con l’uomo che attualmente non sarebbe in gravi condizioni.

