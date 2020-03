Le dichiarazioni del sindaco Montella.

Arriva la notizia di un caso sospetto di coronavirus anche a La Maddalena. Ad informare la cittadinanza anche il sindaco Luca Montella.

“Vi ho detto che vi avrei tenuti informati e così intendo fare. Stanotte per un un nostro concittadino sono scattati i protocolli del 118 ed il trasferimento del paziente per accertamenti sulla sintomatologia”, dichiara il sindaco Montella.

“Adesso aspettiamo l’esito del tampone. Ci vorrà del tempo. In attesa di informazioni certe che vi darò in tempo reale vi raccomando niente panico e rispettare ancora di più le regole che si hanno e ci siamo dati di stare a casa. Stare a casa, sia chiaro, vuol dire anche non avere contatti con altre persone!! Sono stato chiaro”, conclude il primo cittadino di La Maddalena.

