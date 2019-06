Omicidio a Cagliari.

Un pensionato di 88 anni di Cagliari è stato trovato senza vita nella sua abitazione. La vittima si chiamava Adolfo Musini. Dalle prime informazioni, si potrebbe trattare di una rapina andata male ieri nel primo pomeriggio. L’uomo è stato, probabilmente, colpito da un oggetto durante un’aggressione. I vigili del fuoco e i carabinieri di Cagliari sono stati allertati da un amico della vittima.

Immediato l’intervento nell’abitazione dell’uomo nel quartiere San Michele di Cagliari. Ma per lui non ci è stato nulla fare. I carabinieri hanno fermato un uomo di 40 anni, originario di Cagliari, che potrebbe esser l’autore del delitto. E’ in corso un lungo interrogatorio.

