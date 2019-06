Le nuove aperture per la stagione estiva.

La Promenade è “un walk in progress” continuo, non è mai uguale a sé stessa. Questa stagione apre le sue porte Off-White c/o Virgil Abloh, brand di abbigliamento uomo e donna, design, arredamento e pubblicazioni che sta modificando e ricostruendo l’attuale visione culturale grazie alle sue collezioni e collaborazioni. La boutique di Porto Cervo è la seconda mono brand boutique di Off – White in Italia e presenterà una capsule esclusiva in vendita per tutta la stagione estiva.

Scelgono la Promenade anche Dolce & Gabbana, che apre il suo primo store uomo multi esperienziale a Porto Cervo, e IVAR, brand indiano di alta gioielleria, per la prima volta in Europa.

Jon Buscemi, celebre ed eclettico designer italo americano e grande appassionato di cibo, apre le porte del suo primo Burger Joint in Europa. Un concept unico per la prima hamburgheria diurna e notturna della Costa Smeralda.

Ad arricchire l’offerta ristorativa ci saranno anche una gelateria artigianale, la bottega con cucina dedicata ai sapori della Sardegna, e il ristorante ConFusion Boutique dello chef Italo Bassi, che riconferma la sua presenza per il quarto anno consecutivo con una eccezionale novità: la sua prima stella Michelin.

Madame Miranda, il servizio di hair and beauty on demand già celebre a Roma e a Milano, sceglie la Promenade per il suo primo salone dedicato alla cura della bellezza.

È in questo spazio variabile e multiforme che aziende da tutto il mondo si incontrano e si alternano per brevi periodi di tempo. L’ultimo piano con terrazza è dedicato alla food experience: il ristorante di Hong Kong Yardbird e il vintage bar milanese Lupo sono solo alcuni dei brand presenti in questo imprevedibile store.

Al piano terra e al primo piano: Soul Objects, eclettico concept store berlinese la cui gamma di prodotti spazia da mobili vintage, a strumenti tradizionali per la cura e la rasatura di barba, ad articoli e legati al tatuaggio e distillati. E ancora Fofolles by Cas, pop up di marchi di moda fondato da due amiche che racchiudono nella loro ricerca ed esperienza capi pensati per la donna che ama pezzi unici e ricercati anche in vacanza. El Solitario, uno spazio nel quale i centauri troveranno una vasta gamma di capi ispirati al mondo delle quattro ruote.

