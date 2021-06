Vaccinazioni in Sardegna, un sardo su 2 ha ricevuto almeno una dose

La campagna vaccinale in Sardegna.

Sono arrivate oggi in Sardegna 79.500 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, che si aggiungono alle 9.700 di Moderna consegnate nella giornata di lunedì, come da programma. Altre 12.800 dosi sempre di Pfizer arriveranno entro sabato e sono attese per la prossima settimana, salvo rimodulazioni, ulteriori 77mila dosi, più 18mila Moderna.

Prosegue intanto la campagna di vaccinazione nell’Isola e nella giornata di ieri sono state inoculate sul territorio regionale 14.593 dosi, di cui 9.901 prime somministrazioni. Complessivamente in Sardegna sono state inoculate oltre un milione e 110mila dosi ed è stato immunizzato con la prima dose il 50% della popolazione, mentre il 20% dei cittadini ha completato il ciclo di vaccinazione. Oltre 810mila i cittadini prenotati per la vaccinazione attraverso il sistema di Poste Italiane, di cui 430mila per la prima dose.

Dal 22 al 24 giugno, ultimo step per il piano di vaccinazione di massa nelle isole minori. Concluse le operazioni a La Maddalena e Carloforte dove la popolazione ha completato il ciclo di vaccinazione, si chiuderà con Sant’Antioco, dove l’87% della platea vaccinabile ha ricevuto la prima dose.

