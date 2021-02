Al via la campagna di vaccini per gli over 80 in Sardegna.

Partirà a breve anche in Sardegna la campagna di vaccinazione anti-Covid per gli over 80. Si inizierà il 20 febbraio, come confermato all’Ansa, con le prime dosi somministrate in occasione dello screening Sardi e sicuri previsto nel Medio Campidano.

Intanto procedono anche nel nord Sardegna le vaccinazioni per gli anziani nelle case di riposo e nelle Rsa. In molti comuni della Gallura sono stati già vaccinati ospiti e anziani con l’obbiettivo di somministrare in questi giorni 500 dosi. Nella provincia di Sassari invece sono 1.060 le dosi del vaccino anti Covid somministrate dagli operatori della Asl all’interno delle residenze sanitarie assistenziali e delle case di riposo.

