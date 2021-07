Vaccinata ma ancora senza Green Pass ad Arzachena.

Tra poco il Green Pass sarà obbligatorio per poter accedere negli esercizi commerciali, eventi e concorsi pubblici. Sono tanti, infatti, quelli vaccinati che sono dovuti correre ai ripari scaricando il certificato verde, che puntualmente è arrivato dopo aver ricevuto il vaccino.

Tuttavia, arrivano le segnalazioni di chi non ha ancora ottenuto la certificazione, nonostante abbia ricevuto una o entrambe le dosi. Né sul sito Immuni, né su l’app di Io. E’ la preoccupazione che sta vivendo nelle ultime settimane una signora di 63 anni di Arzachena, da quando ha cominciato a circolare la notizia dell’obbligo del Green Pass.

“La settimana scorsa ho telefonato ma ancora non ho avuto notizie del certificato – racconta Maria Giovanna –, nonostante io avessi fatto il vaccino unico ad aprile”. La donna si era recata il 2 aprile nel hub di Olbia per ricevere la dose. “Ho telefonato al numero unico per questi casi, ma ancora – spiega – ancora non ho ricevuto niente, nonostante i diversi solleciti”.

