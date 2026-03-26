Vandali ad Arzachena, danni al nuovo percorso per il trekking

Danneggiato dai vandali l nuovo percorso trekking “Capizzal di Ponti – Li Conchi” ad Arzachena

Vandali in azione nel territorio di Arzachena, hanno preso di mira il cantiere del nuovo itinerario naturalistico tra Capizzal di Ponti e Li Conchi. L’area, oggetto di un importante intervento di valorizzazione ambientale iniziato lo scorso ottobre, ha subito danni significativi che hanno colpito le strutture di recinzione, il tracciato e alcuni immobili situati lungo il percorso.

La condanna delle istituzioni

L’amministrazione comunale ha espresso una ferma condanna per l’accaduto, definendo l’atto non solo un danno economico per l’Ente, ma un’offesa diretta all’intera comunità. “I danni inflitti alla staccionata, al tracciato e agli immobili lungo il tragitto rappresentano un’offesa non solo per l’Ente, ma per tutta la comunità. Colpire un bene pubblico significa colpire la ricchezza di ogni cittadino”. Questo l’amaro commento dell’amministrazione comunale.

Nonostante l’incidente, è stato confermato che i lavori non subiranno interruzioni. L’obiettivo resta il completamento del progetto nei tempi previsti, per garantire la tutela e la fruizione della nuova opera.

L’appello alla popolazione

Per fronteggiare il fenomeno dell’inciviltà e garantire la sicurezza del territorio, le autorità hanno rivolto un accorato appello alla cittadinanza, invitando chiunque fosse in possesso di informazioni utili a collaborare attivamente con le forze dell’ordine. Per eventuali segnalazioni, i cittadini possono rivolgersi al numero di emergenza 112, oppure direttamente al Comando di Polizia Locale di Arzachena al numero 0789 81111.

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