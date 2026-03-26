Il centro di Olbia si allarga: nuova strada e una piazzetta

Una nuova strada nel centro di Olbia.

Il centro storico di Olbia diventa più grande con una nuova strada aperta dietro il Corso Umberto. Dopo quasi un decennio di attese e battaglie legali, è iniziata la riqualificazione di via delle Terme con una nuova strada che passerà dalle vecchie scuderie fino al vicolo Putzu. Sono in corso da giorni i lavori che succedono l’abbattimento del vecchio giardino accanto al cinema fino alla posa della nuova pavimentazione.

Il progetto.

Il progetto prevede il prolungamento della via attraverso l’esproprio e la demolizione di vecchie strutture e magazzini, creando un collegamento diretto con vicolo Carlo Putzu e, quindi, una continuità per la passeggiata del centro storico, rendendo così i vicoli percorribili. Nella nuova strada sarà realizzata una passeggiata con i gradini allargando di fatto la zona pedonale e sarà realizzata anche una piccola piazzetta.

Il faticoso iter.

Ciò permetterà di realizzare anche attività commerciali da parte dei privati che vogliono investire su questa zona. Anche le vecchie scuderie sono state completamente riqualificate. L’iter burocratico era iniziato nel 2017 con una variante al piano particolareggiato, superando nel tempo le perplessità delle opposizioni e i ricorsi al Tar presentati dai proprietari delle aree espropriate. Con il via libera paesaggistico della Regione, il cantiere cambiando il volto della zona, integrando sottoservizi e marciapiedi moderni.

Il piano particolareggiato.

Recentemente anche altre zone del centro stanno vivendo la stessa metamorfosi, con la realizzazione di piazze e nuove zone pedonali. Grazie al piano particolareggiato la città di Olbia sta vivendo una grande opportunità per ingrandire il centro storico della città eliminando aree degradate come vecchi caseggiati e giardini ormai in disuso.

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