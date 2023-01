Scogli imbrattati a Capo Coda Cavallo, vandali nell’Area marina protetta

Rocce imbrattate con la vernice nell’Area Marina Protetta di Tavolara.

Con la vernice i vandali imbrattano due rocce vicino al mare in una spiaggia dell’Area Marina Protetta Tavolara – Capo Coda Cavallo. A segnalare l’ennesimo atto di inciviltà è l’olbiese Christian Cicoria, che ha fotografato i danni riportati dalle due rocce deturpate.

“Le stesse sono state rinvenute dal sottoscritto nei giorni scorsi, nella parte finale della spiaggia di Capo Coda Cavallo, come da corredo fotografico qui allegato, a circa 4 metri dal bagnasciuga, distanti circa 40 metri l’una dall’altra”, denuncia Cicoria il quale ha deciso di testimoniare con una serie di fotografie l’atto vandalico e di mandarlo alla redazione per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Non è la prima volta che si assiste a episodi del genere, che purtroppo non riescono a cessare. L’ultimo episodio era accaduto a Sa Marinedda, a Olbia, poi puntualmente ripulite. Sempre a Olbia, a Li Cuncheddi, una turista ha deturpato uno scoglio con la bomboletta. Il gesto aveva avuto una grande rilevanza mediatica, soprattutto perché la sedicente artista non era a conoscenza fosse un reato.

