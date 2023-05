La nuova area fitness del lungomare di Olbia ancora danneggiata.

I vandali prendono di mira ancora il Jungle Tree del nuovo lungomare di Olbia, tagliando le corde dell’attrezzo ginnico. È la terza volta che succede in soli due anni di vita di piazza Crispi e di tutta l’area, interamente qualificata dal Comune di Olbia.

L’area danneggiata, questa volta è quella del nuovo parco fitness realizzato sotto la sopraelevata di Olbia, nell’ottobre scorso. Il lungomare di Olbia, che è un vero gioiello della città, purtroppo non è sorvegliato e nell’area non ci sono telecamere. Di conseguenza, la notte questo posto è continuamente preso di mira da ragazzi frustrati.

L’ultimo attacco vandalico è avvenuto questa notte e le foto del danneggiamento sono state rese virali da Antonio Tango sui social, innescando una polemica contro il vandalismo in città. Le critiche si sono concentrate sull’assenza della videosorveglianza. “Le telecamere, Olbia è abbandonata a se stessa, è inutile investire in bello se viene subito distrutto”, dice uno. E ancora: “purtroppo se non ci sono controlli autorizzati nessuno può compromettersi a prenderli a calci”.

